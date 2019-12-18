Свитолина претендует на награду за лучший удар 2019 года по версии WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в финальное голосование на награду за лучший удар 2019 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), об этом свидетельствует видео, опубликованное на официальной странице организации в YouTube.

В финал голосования попал удар Свитолиной, который она исполнила в игре группового этапа итогового турнира против румынки Симоны Халеп.

ВИДЕОВидео: WTA / YouTube

На награду претендуют еще три спортсменки: Патрича Мария Циг из Румынии, полячка Ига Швентек и Халеп.

Свитолина завершила сезон 2019 года на шестом месте в рейтинге WTA. Новый сезон украинка начнет на первом турнире серии Premier, который пройдет в австралийском Брисбене с 6-го 12 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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