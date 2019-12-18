Свитолина претендует на награду за лучший удар 2019 года по версии WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в финальное голосование на награду за лучший удар 2019 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), об этом свидетельствует видео, опубликованное на официальной странице организации в YouTube.
В финал голосования попал удар Свитолиной, который она исполнила в игре группового этапа итогового турнира против румынки Симоны Халеп.
ВИДЕОВидео: WTA / YouTube
На награду претендуют еще три спортсменки: Патрича Мария Циг из Румынии, полячка Ига Швентек и Халеп.
Свитолина завершила сезон 2019 года на шестом месте в рейтинге WTA. Новый сезон украинка начнет на первом турнире серии Premier, который пройдет в австралийском Брисбене с 6-го 12 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с импортом, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВАКС. «По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ИИ обучают распознаванию запахов / 26 октября
- Мочившийся в вино для РФ экс-директор «Рустави 2» решил бежать из Грузии / 1 декабря
- Общество: Какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре / 31 октября
- В Белом доме заявили, что в действиях Трампа нет оснований для импичмента / 4 ноября
- Инсайдеры раскрыли новые особенности смартфона Redmi K30 / 17 ноября
- Острикова о бюджете 2020: Экономического роста фактически не будет. Заложенные 3,7% – это среднемировой темп / 15 ноября
- У Трампа нашелся «тайный» источник информации об Украине / 24 октября
- ОНФ представил флагманские проекты к юбилею Победы / 9 декабря