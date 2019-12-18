Меркель назвала последствия санкций США против «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что санкции США против «Северного потока – 2» могут негативно отразиться на переговорах по газу между Россией и Украиной.
«Я указала на то, и это очень важно для меня, что в настоящее время с Украиной ведутся переговоры о газовом соглашении после 31 декабря 2019, то есть очень скоро… Что эти переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что мы, с другой стороны, имеем эту позицию по «Северному потоку – 2», – сообщила Меркель, передает РИА «Новости».
Кроме того, канцлер отметила, что Германия не приемлет практику экстерриториальных санкций, как против «Северного потока – 2», так и Ирана.
«Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана. Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры [с США] о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций», – сказала Меркель, информирует ТАСС.
Ранее санкции США против «Северного потока – 2» раскритиковал лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.
Во вторник сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.
По данным СМИ, правительство Германии ожидает введения санкций против «Северного потока – 2» уже на этой неделе и готово ответить на них «конкретными мерами». В частности, в ФРГ предлагали потребовать в ЕС введения пошлин в отношении сжиженного природного газа из США.
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