Парламент ЛНР принял закон о границах республики в пределах Луганской области

Народный совет Луганской народной республики принял закон об определении границ ЛНР в пределах Луганской области Украины, сообщил председатель парламента республики Денис Мирошниченко.
Решение принято единогласно, передает РИА «Новости».
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что закон о границах республики скоро вступит в силу.
В ноябре аналогичный загон принял парламент ДНР, установив госграницу республики в пределах Донецкой области. Глава ДНР Денис Пушилин при этом призвал не искать «тайные смыслы» в законе.
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