Федор Лавров о смерти отца: «Он сгорел за три дня»

Федор Лавров посетил студию передачи «Судьба человека». Рассказывая о подробностях смерти отца, актер заявил: «Он сгорел за три дня».

Николай Григорьевич скончался в 56-летнем возрасте. Как сказал Федор Лавров, у его родителя были обнаружены проблемы с поджелудочной железой, состояние здоровья резко ухудшилось. «Он сгорел за три дня», — поделился артист. Он добавил, что незадолго до смерти отец попал в ДТП, после чего у него накопилось много долгов. «Все наложилось одно на другое», — отметил наследник знаменитости. По словам актера, он всегда советовался с покойным родственником.

В студии телешоу также появился близкий приятель Николая Григорьевича Владимир Меньшов. Режиссёр на протяжении долгих лет дружил с заслуженным артистом РСФСР и тяжело переживал его кончину. «Когда мне Федя позвонил, то я просто упал около телефона», — пояснил продюсер.

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