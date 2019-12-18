Собянин обвинил в протестах в Москве «провокаторов», призывавших «штурмовать мэрию» и «идти под дубинки полицейских»

​Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме 18 декабря, обвинил заявил, что летние протесты в Москве и возбужденное после них «московское дело» — вина «провокаторов».

«Ответственность за то, что пострадали люди, за то, что произошел конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, [лежит] в первую очередь на тех провокаторах, которые их погнали туда, — заявил мэр Москвы. — Которые на легальном абсолютно митинге призвали идти с какой-то радости: «Давайте теперь штурмовать мэрию».

Собянин отдельно подчеркнул, что «нет такой страны, нет такого города в мире, где было бы разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать органы государственной власти».

«Если такая страна есть, то гарантирую вам — она развалится, там кроме анархии, беспорядка ничего не будет. Поэтому ваш вопрос вам в первую очередь нужно обратить, конечно, к тем, кто призывал молодежь и людей идти под дубинки полицейских. Это безобразная история!» — заявил чиновник.

Протесты в Москве начались в июле 2019 года после того, как Мосгоризбирком не допустил к выборам в Мосгордуму более двух десятков независимых кандидатов, не связанных с партией власти, в том числе Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, сотрудников ФБК Любовь Соболь, и Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других кандидатов. Мосгоризбирком сослался на графологическую экспертизу подписей, которая якобы признала многие сданные кандидатами подписи фальшивыми, и другие нарушения, например, неверно указанные данные избирателей. Кандидаты сданные ими подписи называют подлинными и считают, что экспертиза Мосгоризбиркома была некомпетентной и фальсифицированной.

Протесты 27 июля и 3 августа полиция и Росгвардия жестко разогнали. Совокупно в эти дни были задержаны более 2500 человек. Более сотни людей получили аресты по административным статьям, еще более сотни – штрафы за участие в несанкционированном митинге. ​

Сразу после протестов 27 июля власти обвинили протестующих в нападениях на полицейских и организации массовых беспорядков: именно по этой статье изначально было заведено «московское дело», по которому более десятка человек уже получили реальные сроки.

Мэр Москвы Сергей Собянин тогда поддержал версию о массовых беспорядках и озвучил ее в эфире московского телеканала ТВЦ. При этом на судебных процессах по «московскому делу» были представлены фото и видеоматериалы, из которых следовало, что силовые методы применяли именно сотрудники Росгвардии и полиции, а действия протестующих были лишь ответом на их действия. Версия следователей о том, что беспорядки были скоординированы, не подтвердилась.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с импортом, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВАКС. «По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время […]