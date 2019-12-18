В Украине отменили депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада Украины окончательно – во втором чтении – приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. За проект проголосовал 291 народный депутат. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

В первом чтении закон приняли 3 декабря. При подготовке ко второму чтению в законопроект предлагали внести 101 поправку, 32 из которых были учтены полностью или частично.

Это был один из главных пунктов предвыборной программы президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа»: как обещал президент, закон даст возможность легче заводить уголовные дела на депутатов, если они обвиняются в коррупции.

Ни одного голоса в поддержку законопроекта не было от фракций «Европейская солидарность», «Батькивщына» и «Голос».

Закон исключает из статьи 80 Конституции Украины норму о том, что народным депутатам Украины «гарантируется депутатская неприкосновенность».

Также из Конституции исключена норма о том, что народные депутаты «не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Закон, в частности, предусматривает норму, согласно которой зановить данные о совершенных депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) имеет право генеральный прокурор. Он же вносит ходатайство о разрешении на задержание.

«Генеральному прокурору лично можно выразить недоверие. И для того, чтобы он не перекладывал ответственность на своих заступников и на других участников уголовного судопроизводства – Верховная рада приняла решение сконцентрировать эти полномочия именно у этого человека», – сказал в интервью Настоящему Времени Денис Монастырский, народный депутат от фракции «Слуга Народа».

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) отмечают, что новый закон создаст монополию на открытие уголовных производств в отношении депутатов – Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не смогут начать расследование, даже если депутата поймают за руку при получении взятки, пишет Hromadske.

«Сегодня генеральный прокурор один, завтра будет другой, послезавтра третий. Это создает большие политические и коррупционные риски, когда мы в одни руки даем такие полномочия», – заявил в интервью Настоящему Времени народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

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