«Отравившегося» в Солсбери британца осудили за изнасилование

Житель Британии Алекс Кинг, который, вероятно, инсценировал отравление нервно-паралитическим веществом в ресторане Солсбери, осужден на семь с половиной лет тюрьмы за изнасилование, сообщила полиция Лондона.

«Алекс Кинг… был приговорен во вторник, 17 декабря, к семи с половиной годам тюремного заключения в связи с изнасилованием, совершенным в 2007 году»,– сообщила полиция, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Прокурор Пол Кейси сообщил, что Кинг познакомился с жертвой в 2007 году у ночного клуба. Обвиняемый пригласил ее к себе, ночью, пока девушка была без сознания, он изнасиловал ее, а друг заснял это на камеру мобильного телефона. Кинг позже записал сам подобное видео на камеру у себя дома.

Кинг удалил запись, но ее с помощью программы восстановления данных нашла сожительница Кинга, о чем она сообщила в полицию.

Жертва рассказала, что когда ей показали видео, она решила не идти в суд, так как не знала, что после этого будет. Также она не хотела, чтобы в суде увидели запись.

В 2017 году пострадавшая обратилась в полицию. В том же году Кинга осудили на 11 лет по обвинению в сговоре с целью распространения наркотиков. Отмечается, что он также ранее привлекался к ответственности за преступления сексуального характера.

В сентябре после ужина в ресторане в Солсбери были госпитализированы российская модель Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг. Заведение решили закрыть.

Напомним, город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с импортом, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВАКС. «По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время […]