Под Москвой специалист по ремонту терминалов похитил из банкомата миллион

18.12.2019, 15:54, Разное

В Подмосковных Химках
специалист по ремонту платежных терминалов похитил из банкомата миллион рублей. Полицейские вычислили вора – им оказался 32-летний житель Солнечногорска.

«Являясь специалистом по техническому ремонту платежных терминалов, мужчина похитил деньги. Установлена причастность правонарушителя к совершению аналогичного преступления. Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей», – цитирует пресс-службу МВД сайт «Подмосковье сегодня». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с импортом, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВАКС. «По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика