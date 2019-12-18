Под Москвой специалист по ремонту терминалов похитил из банкомата миллион

В Подмосковных Химках
специалист по ремонту платежных терминалов похитил из банкомата миллион рублей. Полицейские вычислили вора – им оказался 32-летний житель Солнечногорска.
«Являясь специалистом по техническому ремонту платежных терминалов, мужчина похитил деньги. Установлена причастность правонарушителя к совершению аналогичного преступления. Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей», – цитирует пресс-службу МВД сайт «Подмосковье сегодня». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с импортом, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВАКС. «По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кононенко объяснил «испугом» отмену показа «Слуги народа» на российском ТВ / 12 декабря
- Общество: Поклонники ВВС РФ стали жертвой китайского обмана / 9 ноября
- Освобожденные корабли ВМС начали прибывать в Очаков / 20 ноября
- Госдума узнает мнение россиян о себе и потратит на это миллионы / 22 ноября
- В Пермском крае матери в декретном отпуске получили новые профессии / 9 декабря
- Таджикистан разрешил частным лицам добывать золото, серебро и драгоценные камни / 9 декабря
- Книгу Соколова раскупили в Испании после убийства аспирантки / 16 ноября
- Рослесхоз призвал регионы сменить подход к борьбе с лесными пожарами / 5 декабря