«Похожа на Филиппа Киркорова»: Анна Хилькевич показала лицо младшей дочери

По словам Хилькевич, она и ее супруг решили не показывать
ребенка общественности, пока малышке не исполнится годик. Когда же маленькая Маша
отпраздновала свой первый день рождения, ее родители передумали выкладывать
фото наследницы.
И вот время пришло! Анна Хилькевич, ее супруг Артур Волков и
дочери Арианна и Мария снялись в новогодней фотосессии для популярного
глянцевого журнала.
«Лааааааадно!!! Мы покажем Машеньку не только дальним
родственникам, но и моим любимыми друзьям– подписчикам😂😝
встречайте! Мария Артуровна))) пупсик наш! Ну, что? На кого она больше похожа?
На меня, Арианну или все же на Филиппа Киркорова?😂🤪 Артур Волков я
тебя люблю! Спасибо за наших девочек и за то, что собрался и ради нас
согласился на обложку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена.
– Прим. ред.)», – написала Анна Хилькевич в личном «Инстаграм».
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Поклонники, присмотревшись к детям артистки, пришли к выводу,
что малышки очень похожи. По словам Анны Хилькевич, фото Маши и Арианны можно
перепутать.
«Да, мы даже шутим в семье: клонируем детей, дорого. Если
посмотреть на фото годовалой Ариаши и годовалой Маши – можно их перепутать.
Сейчас Арианна все больше становится похожа на Артура, я это вижу. Хотя наши
друзья делятся на два лагеря: одни говорят, что дочь похожа на меня, другие —
на Артура», – сказала Анна Хилькевич 7 Дней.ru.
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