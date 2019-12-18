«Похожа на Филиппа Киркорова»: Анна Хилькевич показала лицо младшей дочери

По словам Хилькевич, она и ее супруг решили не показывать

ребенка общественности, пока малышке не исполнится годик. Когда же маленькая Маша

отпраздновала свой первый день рождения, ее родители передумали выкладывать

фото наследницы.

И вот время пришло! Анна Хилькевич, ее супруг Артур Волков и

дочери Арианна и Мария снялись в новогодней фотосессии для популярного

глянцевого журнала.

«Лааааааадно!!! Мы покажем Машеньку не только дальним

родственникам, но и моим любимыми друзьям– подписчикам😂😝

встречайте! Мария Артуровна))) пупсик наш! Ну, что? На кого она больше похожа?

На меня, Арианну или все же на Филиппа Киркорова?😂🤪 Артур Волков я

тебя люблю! Спасибо за наших девочек и за то, что собрался и ради нас

согласился на обложку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена.

– Прим. ред.)», – написала Анна Хилькевич в личном «Инстаграм».

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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 18 Дек 2019 в 3:43 PST

Поклонники, присмотревшись к детям артистки, пришли к выводу,

что малышки очень похожи. По словам Анны Хилькевич, фото Маши и Арианны можно

перепутать.

«Да, мы даже шутим в семье: клонируем детей, дорого. Если

посмотреть на фото годовалой Ариаши и годовалой Маши – можно их перепутать.

Сейчас Арианна все больше становится похожа на Артура, я это вижу. Хотя наши

друзья делятся на два лагеря: одни говорят, что дочь похожа на меня, другие —

на Артура», – сказала Анна Хилькевич 7 Дней.ru.

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