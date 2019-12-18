Вандалы разгромили памятник Максиму Горькому

Вандалы разгромили до основания памятник писателю Максиму Горькому в Харькове. На постаменте остались только ноги фигуры.
По данным РИА ФАН, большая часть памятника снесена и разбита. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства преступления.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Несколько часов назад состоялась пресс-конференции с участием именитых фигуристок Алины Загитовой и Татьяны Навки, связанная с грядущим ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Бывшая спортсменка сразу же извинилась перед поклонниками, так как существует вероятность, что её 5-летняя дочь Надежда выступит далеко не на всех шоу, ведь быстро устает от нагрузок. Как оказалось, ребенок занимается […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Давайте создадим реестр тех, кто ходит в красных шапочках?» / 2 декабря
- Мнение: Если бы саммит «Россия — Африка» открывал Навальный / 28 октября
- Учёные разработали «лягушачий телефон» для наблюдения за животными / 9 декабря
- NASA сообщило об электронах-убийцах в радиационных полюсах Земли / 15 декабря
- «Водит украинцев за нос»: Зеленского обвинили в наглой лжи / 8 декабря
- Мнение: Венесульская нефть и российский интерес / 14 декабря
- Полина Гагарина, Ольга Бузова, Ирина Старшенбаум и другие на вручении премии «Сила в Женщине» / 29 октября
- Домработница Бородиной испачкала её любимую вещь / 12 декабря