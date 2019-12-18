Вандалы разгромили памятник Максиму Горькому

18.12.2019, 15:42, Разное

Вандалы разгромили до основания памятник писателю Максиму Горькому в Харькове. На постаменте остались только ноги фигуры.

По данным РИА ФАН, большая часть памятника снесена и разбита. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства преступления.



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