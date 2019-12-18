Вандалы разгромили памятник Максиму Горькому

Вандалы разгромили до основания памятник писателю Максиму Горькому в Харькове. На постаменте остались только ноги фигуры.

По данным РИА ФАН, большая часть памятника снесена и разбита. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства преступления.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Несколько часов назад состоялась пресс-конференции с участием именитых фигуристок Алины Загитовой и Татьяны Навки, связанная с грядущим ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Бывшая спортсменка сразу же извинилась перед поклонниками, так как существует вероятность, что её 5-летняя дочь Надежда выступит далеко не на всех шоу, ведь быстро устает от нагрузок. Как оказалось, ребенок занимается […]