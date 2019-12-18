Ayy Macarena. Вышел клип Tyga на ремикс песни 1990-х годов. Видео

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Видео: Tyga / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Несколько часов назад состоялась пресс-конференции с участием именитых фигуристок Алины Загитовой и Татьяны Навки, связанная с грядущим ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Бывшая спортсменка сразу же извинилась перед поклонниками, так как существует вероятность, что её 5-летняя дочь Надежда выступит далеко не на всех шоу, ведь быстро устает от нагрузок. Как оказалось, ребенок занимается […]
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