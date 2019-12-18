«Бавария» интересуется игроком «Шахтера» Тете, «горняки» могут продать бразильца за €50 млн – СМИ

Немецкий футбольный клуб «Бавария» интересуется бразильским полузащитником «Шахтера» Тете, сообщает немецкая версия сайта телеканала SkySport.

По информации телеканала, донецкий клуб проинформировал агента Тете о предложении «Баварии», но на данный момент прямого контакта немецкого клуба и представителей бразильца не было.

В контракте Тете с «Шахтером» прописана сумма отступных в размере €150 млн, но SkySport пишет, что донецкий клуб отпустит бразильца в январе за €50 млн.

Тете перешел в «Шахтер» из бразильского «Гремио» в феврале этого года. По данным ресурса Transfermarkt, «горняки» заплатили за полузащитника €15 млн.

За донецкую команду Тете сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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