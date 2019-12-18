Автоновости: Возрождать классический Defender поможет разработчик «Пинцгауэра»

Машина по имени Grenadier, которая должна стать идеологическим последователем культового Land Rover Defender, разрабатывается силами концерна Ineos британского химического магната Джима Рэтклиффа. Но у него появились авторитетные помощники – одна из самых крупных инжиниринговых фирм.

Ineos Automotive оценивает проект в 600 миллионов фунтов. Одному с такой задачей не справиться, даже если ты магнат, и у Ineos уже есть несколько партнеров. Но сейчас к этому пулу присоединилась организация, пообещавшая взять на себя усилия по превращению концепции в серийный автомобиль, и это известная компания Magna Steyr.

Из нового "Дефендера" сделают внедорожник доступный и не очень

Специалисты этой фирмы приложили руку к претворению в жизнь целого ряда проектов таких автомобильных гигантов, как BMW, Mercedes-Benz и Jaguar. Но глава Ineos Automotive Дирк Хейлманн заявил, что Magna Steyr была выбрана за ее богатый опыт в разработке внедорожников. Дело в том, что фирма отпочковалась от концерна Steyr-Daimler-Puch, который известен в том числе и своей брутальной внедорожной и военной техникой, вроде знаменитого вездехода Pinzgauer.

Ожидается, что основой Grenadier станет рама собственной конструкции, кузовные панели выполнят из алюминия, а линейку силовых агрегатов, по данным издания Autocar, составят из бензиновых и дизельных моторов BMW (их адаптацией занимается концерн Magna в лице своего двигательного подразделения – "материнское" предприятие Magna Steyr).

Кроме того, предположительно для сборки внедорожника "с философией Defender" в Уэльсе построят целую фабрику. Производство должно стартовать в 2021 году.

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