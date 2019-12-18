Автоновости: Подсчитано, на сколько взлетели цены на автомобили в России за 5 лет

Цены растут практически всегда, особенно в России, и причиной тому множество как объективных, так и субъективных факторов. Но аналитики подсчитали, что с 2014 года рублевая стоимость новых автомобилей в нашей стране увеличилась совсем уж негуманно.

В 2014 году среднестатистический автомобиль из тех, что можно было купить новыми в России, оценивался в 1 001 600 рублей – тот самый "условный миллион". Как вычислили аналитики агентства "Автостат", по итогам 11 месяцев нынешнего года эта средневзвешенная цифра смогла пробить еще одну психологическую планку, на этот раз в полтора миллиона.

Вот какие комплектации автомобилей лучше (и хуже) всего покупают в России

Сейчас автомобиль в России стоит в среднем 1 539 100 рублей, то есть за пять лет цены на машины в нашей стране выросли более, чем в полтора раза или, если точнее, на 54%. При подсчетах учитывались не только рекомендованные цены производителей, но и объемы продаж по конкретным маркам и моделям.

По словам директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам. Она произошла в 2014-2015 годах, а цены на автомобили только сейчас, с большим отставанием, компенсировали ее.

Кроме того, аналитики в качестве причин роста цен называют увеличение НДС годичной давности, регулярное обновление модельной гаммы каждым производителем, традиционную инфляцию и тому подобное. Ожидается, что в 2020 году цены снова подрастут, и увеличение составит от 5 до 7 процентов, хотя минимум на 2-3% стоимость автомобилей может подскочить уже с 1 января.

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