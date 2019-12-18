Гаджеты: Центральный банк России готовит замену Google Pay и Apple Pay



Современные бесконтактные платежные платформы становятся все более развитыми и популярными, поэтому Центральный Банк России принял решение распространить импортозамещение и на этом высокотехнологичном рынке. В ближайшее время владельцы смартфонов, оснащенных модулем NFC и уже активно использующих сервисы Apple и Google, смогут насладиться разработкой отечественных инженеров.

В разработке основных принципов нового сервиса принимали участие Национальная система платежных карт (НСПК) и основные банки России. В настоящее время по инициативе ЦБ РФ в стране создана Система быстрых платежей (СБП), использующая метод оплаты по QR-коду. Существует также методика Ростелекома, позволяющая проводить транзакции после идентификации по лицу.

В системе быстрых платежей уже приняли участие 29 банков и две платежные системы, а к разработке новой системы оплаты причастны «Тинькофф Банк» и «Открытие». Уже в следующем году система будет опробована в тестовом режиме.

Тем не менее, для интеграции в смартфоны, работающие на операционных системах Google и Apple, по-видимому, потребуется согласование с этими компаниями. При положительном исходе переговоров с технологическими гигантами россияне получат еще один альтернативный способ бесконтактной оплаты с использованием смартфонов, оснащенных модулем NFC.

Таким образом российские граждане еще больше будут интегрированы в современные платежные системы, позволяющие оперативно и безопасно проводить бесконтактные платежи, по количеству которых Россия входит в тройку мировых лидеров.

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