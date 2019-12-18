Гаджеты: Открыта годовая подписка на геймерский сервис Apple Arcade со значительной скидкой



Игровая индустрия становится одной из самых высоко прибыльных отраслей, в которых развернулась конкурентная борьба за каждого пользователя между технологичными гигантами. Представленная в сентябре 2019 года игровая платформа Apple Arcade на первом этапе предлагала первый месяц бесплатной работы с последующей помесячной платой 4,99 долларов. В тоже время клиенты Apple, готовые оплачивать длительные периоды работы с сервисом, обычно предоставляемые с большой скидкой, не получили на первом этапе никаких предложений.

Отныне Apple предложила новую опцию — годовую подписку, стоимость которой оценена в 49,99 долларов. В результате клиенты, заключившие длительный, годовой контракт, автоматически экономят 100 долларов в год, при этом снижая цену подписки в месяц до 4,17 долларов.

Годовая подписка может быть использована как существующим подписчикам, так и новым пользователям. В настройках своего аккаунта профиля Apple ID, следует перейти в раздел подписки и выбрать Apple Arcade, где и оформить годовой контракт.

Сервисом подписки Apple Arcade разрешается пользоваться до 6 человек с одного семейного аккаунта, при этом сохраняя один регион для всех пользователей. В сервисе на данный момент доступны свыше сотни игровых приложений для экосистемы Apple: iPhone, iPad, Mac и Apple TV.

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