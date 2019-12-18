Skoda показала салон нового кроссовера VISION IN

Чешская компания Skoda опубликовала фотографии концептуальной модели кроссовера VISION IN.

Официальная премьера автомобиля состоится уже в феврале на автосалоне в Индии. Кроме того, производитель выбрал данную площадку для дебюта по той причине, что здесь первыми стартуют продажи серийного кроссовера VISION IN. Представленные эскизы интерьера салона подтверждают применение современного вида автомобиля.

Также следует отметить, что автомобиль получил стильную светодиодную оптику, а также усовершенствованный дисплей. Кроме того, кроссовер выполнен на платформе MQB A, которая уже используется в популярных моделях VW T-Cross и Polo. Пока производитель не называет данные о технических характеристиках данных автомобилей.

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