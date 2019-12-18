Выпотрошенный Александр Серов не хочет слышать о дочери

18.12.2019, 15:30, Разное

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Публикация от MISHEL SEROVA (@mishel_serova) 25 Июн 2019 в 3:02 PDT

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Последнее: НАК «Нафтогаз України» в 2020 году потеряет около 13 млрд грн из-за выделения из состава компании бизнеса по транзиту газа. Об этом свидетельствует финансовый план НАК на следующий год, утвержденный наблюдательным советом компании 17 декабря, заявил глава «Нафтогазу» Андрей Коболев.  «Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК «Нафтогаз Украины» при существующих правилах работы рынка для […]

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