Выпотрошенный Александр Серов не хочет слышать о дочери

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: НАК «Нафтогаз України» в 2020 году потеряет около 13 млрд грн из-за выделения из состава компании бизнеса по транзиту газа. Об этом свидетельствует финансовый план НАК на следующий год, утвержденный наблюдательным советом компании 17 декабря, заявил глава «Нафтогазу» Андрей Коболев. «Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК «Нафтогаз Украины» при существующих правилах работы рынка для […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Просили молчать». Офис президента знал о блокировании военной помощи США еще в июле – Зеркаль / 3 декабря
- Пушков отреагировал на призыв четырех стран к России / 27 ноября
- Конгресс опубликовал стенограммы показаний Йованович и Маккинли по делу об импичменте Трампа / 4 ноября
- Известно, насколько полезны спортсменам ванны со льдом / 12 декабря
- Кабмин должен решить вопрос с электроснабжением Донбасса так же, как с газом – эксперт / 28 октября
- Электропикап General Motors появится в 2021 году / 24 ноября
- Встреча Трампа и Лаврова завершилась / 11 декабря
- Россия простила странам Африки долги на 20 млрд долларов / 23 октября