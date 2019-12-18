BMW рассказала об особенностях электрического кроссовера BMW iX3

Новый электрический кроссовер BMW iX3 получит увеличенный запас хода 440 километров без подзарядки.

Напомним, первый выход концептуальной модели состоялся весной прошлого года. Представители немецкой компании официально анонсировали, что серийное производство электрокара BMW iX3 состоится уже в следующего году. Указано, что мощность батареи составит 74 кВт/ч.

Ранее специалисты рассекретили, что данный автомобиль получил электрический двигатель с мощностью 286 л.с. Кроме того, пока речь идет исключительно о заднеприводной модификации автомобиля, однако позже модель может получить и другие версии. Производитель пока умалчивает остальные подробности, которые касаются данной новинки.

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