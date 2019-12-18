На днях АвтоВАЗ начал серийное производство Lada 4×4 после рестайлинга. Изменения коснулись интерьера автомобиля. Специалисты старались сделать машину максимально комфортной.

Дизайнеры переработали переднюю панель. Они предали ей более современный вид. Появился электронный блок управления климатической системой, увеличили воздуховоды. Заслонки отопителя были заменены, теперь они управляются электроприводом. Одним из приятных изменений стал увеличенный перчаточный ящик. Внешний вид приборов тоже модернизировали. Они объединяют в себе решения для Lada Priora, Granta FL, Vesta и Xray. Учитывая пожелания пользователей, изменили центральный тоннель пола, куда встроили две розетки по 12В и нишу под смартфон. Приятно удивят водителей и пассажиров глубокие подстаканники и кнопки стеклоподъемников. Блок управления светом также подвергся модернизации.

Особое внимание специалисты уделили сидениям. Спереди установили кресла, имеющие боковую поддержку и обогрев, а задний диван имеет другую форму с двумя подголовниками. Поработали дизайнеры над механизмом складывания передних сидений.

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