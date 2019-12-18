Рада приняла закон об усовершенствовании высшего образования в Украине

Верховная Рада 18 декабря приняла в целом законопроект № 2299 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования», передает корреспондент «ГОРДОН».

За проголосовали 321 депутат.

Документ вводит возможность регионального заказа в высших учебных заведениях.

Согласно пояснительной записке, региональный заказ в вузах удовлетворит потребности экономики государства, региона и общества в квалифицированных кадрах.

Также вводится институт мотивационного письма при поступлении в вуз и обязательный единый вступительный экзамен по иностранному языку.

Документ предусматривает в том числе расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий и урегулирование вопроса о поступлении в вузы иностранных граждан. Предполагается, что иностранцы, лица без гражданства, лица, признанные беженцами, и лица, которые нуждаются в дополнительной защите, будут иметь право на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет государственного бюджета.

В первом чтении законопроект приняли 12 ноября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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