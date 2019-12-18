Врачи рассказали о противовоспалительных свойствах верблюжьего молока. Медики исследовали взаимодействие компонентов напитка с гликированными белками, обладающими токсичным действием.

Процесс гликирования белков является основной причиной преждевременного старения и развития таких заболеваний, как сахарный диабет, инсульт и инфаркт. В результате этой реакции происходит появление морщин, повреждение хрусталика глаза, системные воспаления тканей организма. Ученые определили, что причиной возникновения таких процессов в организме является потребление в пищу быстрых сахаров и продуктов, прошедших термическую обработку свыше 120 градусов.

Специалисты установили, что липиды, содержащиеся в верблюжьем молоке, могут подавлять развитие воспаления. Также они отмечают эффективность этого напитка в борьбе с диабетом и предрасположенностью к нему. Хроническое воспаление является одной из причин развития болезни. Верблюжье молоко способствует уменьшению интенсивности воспаления, тем самым снижая риски возникновения эндокринного нарушения.

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