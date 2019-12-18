В линейке нового Peugeot 308 появится кроссовер

18.12.2019, 15:30, Новости дня

Сегодня стало известно о скором выходе на рынок обновленной кросс-версии популярной модели Peugeot 308.

Таким образом, в дальнейшем французский бренд сможет предложить в линейке не только хетчбэк и универсал, но и более востребованный тип кузова модели Peugeot 308. Сообщается, что новинка получит увеличенный клиренс, специальные защищенные обвесы, а также классические рейлинги на крыше.

Известно, что сборкой серийного кроссовера Peugeot 308 займутся на новом заводе, в которой уже инвестировано свыше 213 млн евро. Что касается российского рынка, то данная модель покинула дилерские центры в прошлом году по причине низкого спроса на указанный автомобиль. По поводу возобновления продаж пока никаких данных не приводится.



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