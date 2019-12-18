В линейке нового Peugeot 308 появится кроссовер

Сегодня стало известно о скором выходе на рынок обновленной кросс-версии популярной модели Peugeot 308.

Таким образом, в дальнейшем французский бренд сможет предложить в линейке не только хетчбэк и универсал, но и более востребованный тип кузова модели Peugeot 308. Сообщается, что новинка получит увеличенный клиренс, специальные защищенные обвесы, а также классические рейлинги на крыше.

Известно, что сборкой серийного кроссовера Peugeot 308 займутся на новом заводе, в которой уже инвестировано свыше 213 млн евро. Что касается российского рынка, то данная модель покинула дилерские центры в прошлом году по причине низкого спроса на указанный автомобиль. По поводу возобновления продаж пока никаких данных не приводится.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: НАК «Нафтогаз України» в 2020 году потеряет около 13 млрд грн из-за выделения из состава компании бизнеса по транзиту газа. Об этом свидетельствует финансовый план НАК на следующий год, утвержденный наблюдательным советом компании 17 декабря, заявил глава «Нафтогазу» Андрей Коболев. «Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК «Нафтогаз Украины» при существующих правилах работы рынка для […]