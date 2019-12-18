Что не нравится россиянам в новогодних праздниках

18.12.2019, 15:26, Разное

В большом опросе приняли участие свыше четырех тысяч человек.
Как стало известно, 20% респондентов недолюбливают новогодние праздники – кто-то
из-за большой толкотни в торговых центрах и магазинах, кто-то из-за необходимости
вкладывать большие финансы в подарки для родных и близких. Кроме того, многим предновогодняя атмосфера не по душе из-за высокой
загруженности на работе в конце года.

«На вопрос «что в большей степени способно омрачить вам новогоднее
настроение» примерно 18% респондентов ответили, что это толпы людей в
магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количества
отчетов, которые приходится делать на работе», – передает слова экспертов ФАН.

Порядка 16% опрошенных предпочли бы и вовсе отказаться от празднования главного зимнего торжества. Они заметили, что хотели бы избежать трат на дорогостоящие подарки, нарядные костюмы и недешевые продукты для застолья.

Помимо этого, 15% участников исследования подчеркнули, что им очень мешают хлопки от петард и других пиротехнических «игрушек». Такое же количество респондентов проголосовали против «вынужденного алкоголизма», переедания и обширных пробок на дорогах. Также в материалах источника отмечается, что восемь процентов опрошенных признались, что им не нравятся слишком долгие выходные и принудительные встречи с родственниками.



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