Харламов избавился от живота после позорного момента с Утяшевой

В Москве состоялся премьерный показ картины «Эдуард Суровый:

Слезы Брайтона», в котором Гарик Харламов сыграл главную роль. На мероприятии собрались

звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Карина Мишулина, Глюкоза,

Александр Ревва и другие.

Харламов появился на красной дорожке в компании супруги,

актрисы Кристины Асмус. Казалось, что в звездной паре царит идиллия. Да и сам Гарик

выглядел посвежевшим.

Присутствующие отмечали, что комик, облаченный в футболку,

джинсы и пиджак, заметно похудел. Артист наконец избавился от большого живота,

который явно его не красил.

Отметим, что несколько месяцев назад в эфир Comedy Club приходила

гимнастка Ляйсан Утяшева. Спортсменка попросила Гарика Харламова отжаться от

пола. Комик сделал попытку, а после обессилено распластался по сцене.

Гимнастка обещала помочь юмористу привести себя в форму, но, судя по всему, после позорного момента Харламов

справился самостоятельно.

Напомним, недавно семья Гарика Харламова и Кристины

Асмус пережила сильный стресс. На экраны вышел фильм «Текст», в котором

артистка сыграла одну из главных ролей. Звезда участвовала в интимной сцене,

из-за чего на нее набросились с критикой. Знаменитость даже обвиняли в том, что

она не верна мужу. Гарика Харламова, в свою очередь, называли рогоносцем. Пара стоически

перенесла травлю. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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