Харламов избавился от живота после позорного момента с Утяшевой

18.12.2019, 15:26, Разное

В Москве состоялся премьерный показ картины «Эдуард Суровый:
Слезы Брайтона», в котором Гарик Харламов сыграл главную роль. На мероприятии собрались
звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Карина Мишулина, Глюкоза,
Александр Ревва и другие.

Харламов появился на красной дорожке в компании супруги,
актрисы Кристины Асмус. Казалось, что в звездной паре царит идиллия. Да и сам Гарик
выглядел посвежевшим.

Присутствующие отмечали, что комик, облаченный в футболку,
джинсы и пиджак, заметно похудел. Артист наконец избавился от большого живота,
который явно его не красил.

Отметим, что несколько месяцев назад в эфир Comedy Club приходила
гимнастка Ляйсан Утяшева. Спортсменка попросила Гарика Харламова отжаться от
пола. Комик сделал попытку, а после обессилено распластался по сцене.
Гимнастка обещала помочь юмористу привести себя в форму, но, судя по всему, после позорного момента Харламов
справился самостоятельно.

Напомним, недавно семья Гарика Харламова и Кристины
Асмус пережила сильный стресс. На экраны вышел фильм «Текст», в котором
артистка сыграла одну из главных ролей. Звезда участвовала в интимной сцене,
из-за чего на нее набросились с критикой. Знаменитость даже обвиняли в том, что
она не верна мужу. Гарика Харламова, в свою очередь, называли рогоносцем. Пара стоически
перенесла травлю. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.



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