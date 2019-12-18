На заводе «Авангард» пояснили, куда уходила взрывчатка

Начальство башкирского предприятия «Авангард» заявило, что бывший директор завода, в отношении которого возбуждено уголовное дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и торговал ею.

«Речь идет о порохах, которые завод получал от утилизации боеприпасов и должен был передавать заказчику, после чего с разрешения заказчика мог ими распоряжаться», – отметил замгендиректора завода Алексей Ершов, передает РИА «Новости».

Согласно имеющимся документам, пороха не отправлялись заказчику, и по решению главы предприятия Азгата Ибрагимова перерабатывались в промышленную взрывчатку, которую продавали сторонним организациям, сказал Ершов.

«Пороха числились на складе на момент инвентаризации, обязательства по передаче порохов заказчику у предприятия остались, но по факту – порохов нет. Тем самым предприятие ФКП «Авангард» в настоящее время не может отчитаться перед Министерством обороны, который является заказчиком, по исполнению гособоронзаказа. Поэтому в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление», – добавил он.

Ибрагимов сообщил, что сейчас находится на допросе у следователя, потому не может комментировать происходящее.

На оборонном предприятии «Авангард» пропали 276 тонн взрывчатых отходов. Информацию об этом подтвердили в Министерстве промышленности и торговли, которое курирует завод.

По данным СМИ, «Авангард» получил отходы в рамках программы утилизации старых снарядов. На момент инвентаризации отходы числились на складе предприятия, а у завода остались обязательства по их передаче заказчику в лице Минобороны. Бывший директор завода Азат Ибрагимов, который руководил предприятием до марта, поручил переработать их в промышленную взрывчатку, «которая была потом реализована сторонней организации».

МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК по факту хищений. В материалах дела говорится, что с ноября 2017 по март 2019 года с завода были похищены «товарно-материальные ценности общей стоимостью более 1 млн рублей».

Военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что эту ситуацию можно расценивать как угрозу национальной безопасности.

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