Медведев дал напутствие депутатам на закрытии осенней сессии

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на более успешную работу по реализации нацпроектов в 2020 году.
Медведев сообщил об этом на заключительном заседании Госдумы в осеннюю сессию, передает ТАСС.
«Мы с вами в этом году много работали, в этом году стартовали национальные проекты. Это сложная работа и действительно нужно было и подготовиться, и определенную рутину преодолеть, и инерцию преодолеть. Надеюсь, что в следующем году эта работа будет даже более успешной, чем в этом году», – сказал он.
В среду Госдума в среду завершила осеннюю сессию, во время которой депутаты приняли 206 законов. Всего за год принято 530 законов, передает РИА «Новости».
«Есть предложение работу нам завершать. Заседание объявляется закрытым», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В конце пленарного заседания прозвучал гимн России.
На следующей неделе парламентариям предстоит работа в регионах. Затем, после новогодних каникул, депутаты снова вернутся к работе.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы результаты от реализации национальных проектов чувствовались уже сейчас, в 2019 году. Он добавил, что отвечать за это должны главы профильных министерств.
Также сообщалось, что были выявлены 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам.
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