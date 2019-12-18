Инвестор экотехнопарка «Шиес» оздоровил социальную сферу Ленского района

В компании «Технопарк» рассказали о завершении оздоровительного проекта в Ленском районе Москвы. Инвестор «Шиес» обновил инфраструктуру и множество социальных объектов.

Строительство столичного экотехнопарка «Шиес» пока не завершилось, но уже можно говорить о позитивном влиянии программы объединения «Технопарк». В Ленском районе Москвы были отремонтированы 58 социально важных объектов, которые включают в себя школы, детские площадки и сады, культурные учреждения и больницы. Кроме того, более тысячи местных жителей смогли бесплатно принять участие в развлекательно-образовательных мероприятиях и ознакомиться с медицинской программой компании, информирует kp.ru

Эта инициатива была создана в результате сотрудничества между властями Моксвы и Архангельской области, которая должна достичь поставленных перед собой целей уже в этом году. Что касается начальных и средних общеобразовательных учреждений, то инвестор успел провести ремонтные работы до начала сентября. Теперь школы и детские сады Ленского района стали теплее и удобнее, что подтверждают представители населения Литвино, Белопашино, Сойги, Яренска и Ирты.

В отдельных случаях специалисты провели полноценный ремонт зданий, которые оборудовали необходимыми инженерными системами, которые выполнили в соответствии с высокими мировыми стандартами. Особенным плюсом для оздоровления района оказалось внедрение медицинской программы, которая позволила более тысячи жителей получить консультации и необходимую терапию в российской столице. Это включало в себя выдачу медикаментов, обследование и стационарное лечение в случае необходимости.

Гендиректор «Технопарка» Евгений Пеняев также сообщает, что с помощью финансовой поддержки компании более 20 групп детей из вышеуказанных поселков смогли провести каникулы в Москве. Учащиеся посетили множество культурных объектов, музеев и достопримечательностей, экскурсии которых совмещались с образовательным элементом.

Если педагогов, сопровождавших собственных воспитанников, ожидали тренинги по улучшению квалификации и участие в различных инновационных форумах, то к детям подошли с позиций инфотейнмента. Программа состояла из бесплатного питания, транспорта, ознакомления с Останкинской башней, Музеем космонавтики и мультимедийном парке «Россия моя история». Необычной частью экскурсии оказались мастер-классы в технопарке «Сколково», где ученики попробовали себя в 3D-инженерии.

Что касается проекта «Шиес», то для его реализации фирма готова внести двухгодовые инвестиции на сумму в 10,5 млрд рублей при общем бюджете Ленского района в 600 млн рублей. Подобный подход позволит создать 500 новых рабочих мест и начисление налогов с будущего экотехнопарка в региональную казну Архангельской области.

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