Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью. Такие сведения обнародовал производитель, основываясь на данных AnTuTu.

В ТОП-6 лидеров соответствующего сегмента вошли, помимо Redmi Note 8 Pro, ещё две модели смартфонов от Xiaomi. Речь идёт о Mi 9T и Mi 9 SE. Остальные 3 девайса рейтинга мощнейших в мировом масштабе среднеуровневых мобильных аппаратов – это Reno2 от китайского производителя потребительской электроники премиум-класса Oppo, Galaxy A80 от южнокорейской группы компаний Samsung и XT от китайского производителя смартфонов Realme.

Данный ТОП составлялся по результатам тестирования AnTuTu, а потому относиться к нему следует соответственно, предупредили эксперты. Например, в играх SoC Snapdragon 730/730G, которая лежит в основе Reno2, Mi 9T и Galaxy A80, демонстрирует себя значительно лучше, нежели MediaTek Helio G90T в Redmi Note 8 Pro.

Тем не менее, специалисты указывают на некоторую странность в данном рейтинге. Диапазон цен держится в секрете, однако, например, Oppo Reno2 (второе место в ТОПе) в КНР можно приобрести за $430, но за такую же сумму, а то и меньшую, на сегодняшний день можно купить модель смартфона, функционирующую на Snapdragon 855. Таким образом, рейтинг составлялся отнюдь не на основе стоимости гаджетов.

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