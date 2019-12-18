В Индии 8-летняя девочка кровью плачет и потеет

На востоке Индии, в штате Трипура, 8-летняя девочка, у которой диагностировано редкое заболевание, кровью плачет и потеет. Первые симптомы патологии проявились у ребёнка с полгода назад.
За этот период у девочки время от времени вытекала кровь из носа и ушей, имели место случаи кровавого пота в разных частях тела. Родственники маленькой жительницы Индии отвезли её к медикам, которые диагностировали у пациентки редкую патологию – гематогидроз. Перечень лекарств, прописанный врачами, имел положительный эффект, но длился он недолго: кровь продолжала истекать из различных частей тела ребёнка, включая губы, язык, лоб, виски, глаза, конечности, пальцы. Из-за болезни самочувствие девочки ухудшалось с каждым днём. Особенно сильно она страдала от болей в области грудной клетки. По сей день ни один специалист не смог облегчить состояние ребёнка.
Гематогидроз – это одно из редчайших заболеваний в мире, характеризующееся истечением крови через кожные покровы. Болезни подвержен один человек из 10 миллионов. Зачастую кровотечение останавливается само по себе и не представляет угрозы для жизни, но чревато обезвоживанием, а также доставляет заболевшему немалый дискомфорт. Медики мало знают об этой патологии ввиду её редкости.
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