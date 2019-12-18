Больница в Москве объяснила приезд Росгвардии

Сотрудники Росгвардии выезжали во второй филиал Городской клинической онкологической больницы №1 (ГКОБ) в Москве, так как сотрудник ЧОПа случайно нажал тревожную кнопку, говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В сообщении на сайте департамента указывается, что сотрудник ЧОПа больницы по просьбе неизвестного нажал тревожную кнопку и не сообщил о прибытии сотрудников Росгвардии, а главврач с коллективом в это время находились в конференц-зале на утреннем совещании.

Подчеркивается, что появившаяся в СМИ информация о том, что врачей ГОКБ №1 «принуждают массово увольняться» и главный врач больницы Всеволод Галкин вызвал Росгвардию для увольнения медиков, «не соответствует действительности».

«Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание. Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, уволен», – говорится на сайте депздрава.

Указывается также, что всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГКОБ №1 будет предложена работа в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией.

Так, например, 16 медиков «выразили желание продолжить работать в других структурных подразделениях ГОКБ №1, они будут переведены в соответствующие отделения, в т.ч. в новый онкохирургический корпус на Загородном шоссе, 18а».

«Сотрудники кадровой службы департамента здравоохранения уже начали проведение встреч с персоналом больницы. Медицинские сотрудники также будут приглашаться на индивидуальные встречи с руководителями больниц, в которых им предлагаются вакансии», – заключили в департаменте здравоохранения.

Ранее лидер «профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева написала в своем Telegram-канале, что во втором филиале ГКОБ врачей якобы принуждают к увольнению, на месте присутствуют Росгвардия и полиция.

До этого начальство московского родильного дома № 27 было уволено в полном составе после многочисленных жалоб пациентов.





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