В загрязнившей «Дружбу» нефти нашли смертельно опасное вещество

В нефти, которая загрязнила трубопровод «Дружба» весной 2019 года, обнаружено смертельное химическое соединение – тетрахлорид углерода, – которое должно строго контролироваться международными соглашениями, пишут СМИ.

Загрязняющее вещество, попавшее в нефть, состояло из тетрахлорида углерода на 85%, пишет Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшееся исследование, проведенное московской государственной лабораторией.

Источники в нефтяной промышленности считают, что это свидетельствует о том, что РФ не пресекла незаконную торговлю химическими веществами, так как тетрахлорид углерода строго регулируется российским законодательством.

При этом российское Минэнерго заявило, что в трубопровод попал этилендихлорид – растворитель, который продается на законных основаниях и используется для очистки нефтяных скважин, но может вызвать коррозию оборудования при поступлении на нефтеперерабатывающий завод.

Однако позже в Европе провели два независимых теста с испорченной нефтью, которые показали загрязнение тетрахлоридом углерода.

Ранее сообщалось, что очистка польской системы передачи нефти от загрязненного топлива займет весь 2020 год.

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. Транзит в Западную Европу прекратился, началось расследование. «Чистая» российская нефть начала поступать в июне, а страны-получатели нефти запросили у РФ компенсацию.

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