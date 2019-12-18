В загрязнившей «Дружбу» нефти нашли смертельно опасное вещество

В нефти, которая загрязнила трубопровод «Дружба» весной 2019 года, обнаружено смертельное химическое соединение – тетрахлорид углерода, – которое должно строго контролироваться международными соглашениями, пишут СМИ.
Загрязняющее вещество, попавшее в нефть, состояло из тетрахлорида углерода на 85%, пишет Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшееся исследование, проведенное московской государственной лабораторией.
Источники в нефтяной промышленности считают, что это свидетельствует о том, что РФ не пресекла незаконную торговлю химическими веществами, так как тетрахлорид углерода строго регулируется российским законодательством.
При этом российское Минэнерго заявило, что в трубопровод попал этилендихлорид – растворитель, который продается на законных основаниях и используется для очистки нефтяных скважин, но может вызвать коррозию оборудования при поступлении на нефтеперерабатывающий завод.
Однако позже в Европе провели два независимых теста с испорченной нефтью, которые показали загрязнение тетрахлоридом углерода.
Ранее сообщалось, что очистка польской системы передачи нефти от загрязненного топлива займет весь 2020 год.
В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. Транзит в Западную Европу прекратился, началось расследование. «Чистая» российская нефть начала поступать в июне, а страны-получатели нефти запросили у РФ компенсацию.
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