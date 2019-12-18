Рада ввела отсрочку штрафов за нарушение правил хранения топлива

Верховная Рада 18 декабря приняла в целом законопроект №2317 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (по поводу улучшения администрирования акцизного налога)», передает корреспондент «ГОРДОН».
Документ предусматривает отсрочку штрафов за нарушение правил хранения учета, производства и оборота топлива или этилового спирта на акцизных складах. Срок применения системы сопоставления показателей расходомеров и показателей системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового назначен на 1 июля 2020 года.
При этом парламент отказался поддержать поправку, предложенную нардепом от «Слуги народа» Ольгой Василевской-Смаглюк, которая бы уравняла акциз на автомобильный газ и бензин.
Глава ГО «Энергетический омбудсмен» Александр Трохимец заявил, что если Рада проголосует за поправку Василевской-Смаглюк, то цена на автомобильный сжиженный газ со следующего года может вырасти на 5 грн/л.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Полицейские Флориды начали расследование в связи с проникновением неизвестного на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, пишет газета The Miami Herald. По информации издания, факт инцидента подтверждают в полицейском управлении города Палм-Бич. При этом правоохранители не раскрывают детали произошедшего, передает ТАСС. Местная газета The Palm Beach Post сообщила, что сотрудники полиции допросили женщину, имя […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Компартии ДНР назвали сочинительством сообщения об «украинском шпионе» в Горловке / 25 ноября
- Фреймут показала, как выглядела в 20 лет / 4 декабря
- Психолог заявила о минусах дополнительного дня отдыха в новогодние каникулы / 28 ноября
- Повалий оказалась среди манекенов в ролике по случаю своего дня рождения / 11 декабря
- Суй Вэньцзин и Хань Цун побили мировой рекорд Тарасовой и Морозова в короткой программе / 22 ноября
- «Квартал 95» напомнил Зеленскому о несдержанных обещаниях / 16 декабря
- Утверждена новая схема полетов над Москвой / 11 декабря
- Забрать исковые требования против «Газпрома» без адекватной компенсации невозможно – Витренко / 7 декабря