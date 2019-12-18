Рада ввела отсрочку штрафов за нарушение правил хранения топлива

Верховная Рада 18 декабря приняла в целом законопроект №2317 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (по поводу улучшения администрирования акцизного налога)», передает корреспондент «ГОРДОН».

Документ предусматривает отсрочку штрафов за нарушение правил хранения учета, производства и оборота топлива или этилового спирта на акцизных складах. Срок применения системы сопоставления показателей расходомеров и показателей системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового назначен на 1 июля 2020 года.

При этом парламент отказался поддержать поправку, предложенную нардепом от «Слуги народа» Ольгой Василевской-Смаглюк, которая бы уравняла акциз на автомобильный газ и бензин.

Глава ГО «Энергетический омбудсмен» Александр Трохимец заявил, что если Рада проголосует за поправку Василевской-Смаглюк, то цена на автомобильный сжиженный газ со следующего года может вырасти на 5 грн/л.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Полицейские Флориды начали расследование в связи с проникновением неизвестного на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, пишет газета The Miami Herald. По информации издания, факт инцидента подтверждают в полицейском управлении города Палм-Бич. При этом правоохранители не раскрывают детали произошедшего, передает ТАСС. Местная газета The Palm Beach Post сообщила, что сотрудники полиции допросили женщину, имя […]