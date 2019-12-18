Changan CS55 получит четыре версии в России

К концу 2019 года в РФ стартуют продажи обновленного кроссовера Changan CS55, который предложат одновременно в четырех комплектациях.
Сообщается, что автомобиль получил модификации с механической и автоматической трансмиссией на 6 ступеней. Кроме того, новинка будет приводиться в движение 1,5-литровым агрегатом на 143 л.с. мощности. Независимо от выбранной комплектации модель получит передний привод. В базовой версии применили центральный замок, мульти-руль, кондиционер и мультимедийную систему.
Кроме того, клиенты смогут выбрать версию с камерой заднего вида, парктрониками, а также электрическими подъемниками стекол. В максимальной модификации автомобиль имеет кожаный салон, камеру кругового обзора, двухзонный климат-контроль и другие опции.
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