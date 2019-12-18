Changan CS55 получит четыре версии в России

18.12.2019, 15:14, Новости дня

К концу 2019 года в РФ стартуют продажи обновленного кроссовера Changan CS55, который предложат одновременно в четырех комплектациях.

Сообщается, что автомобиль получил модификации с механической и автоматической трансмиссией на 6 ступеней. Кроме того, новинка будет приводиться в движение 1,5-литровым агрегатом на 143 л.с. мощности. Независимо от выбранной комплектации модель получит передний привод. В базовой версии применили центральный замок, мульти-руль, кондиционер и мультимедийную систему.

Кроме того, клиенты смогут выбрать версию с камерой заднего вида, парктрониками, а также электрическими подъемниками стекол. В максимальной модификации автомобиль имеет кожаный салон, камеру кругового обзора, двухзонный климат-контроль и другие опции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Полицейские Флориды начали расследование в связи с проникновением неизвестного на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, пишет газета The Miami Herald. По информации издания, факт инцидента подтверждают в полицейском управлении города Палм-Бич. При этом правоохранители не раскрывают детали произошедшего, передает ТАСС. Местная газета The Palm Beach Post сообщила, что сотрудники полиции допросили женщину, имя […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика