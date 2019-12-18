Volvo отзовет 144 тысячи автомобилей из-за открывающихся дверей

18.12.2019, 15:14, Новости дня

Шведская компания Volvo сообщила о старте программы по отзыву свыше 144,9 тысяч автомобилей.

Причина данного решения состоится в выявленном дефекте, из-за которого на ходу могут внезапно открываться двери. Специалистами выявлено, что при слишком жарком климате защелки могут утратить оригинальную прочность, из-за чего двери могут открываться. Также об этом свидетельствуют специальные индикаторы, предусмотренные на приборной панели.

Указывается, что отзыв коснется моделей, выпущенных в период с 2011 по 2017 годы.  Разработчики уже выпустили модернизированные защелки повышенной прочности, тем самым исключая в дальнейшем повторение ситуации. Все работы по исправлению дефектов будут осуществляться за счет производителя.



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