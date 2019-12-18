В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер жестко раскритиковал американские санкции в отношении «Северного потока – 2».
«Действия США по отношению к «Северному потоку – 2» являются неподобающими. Нельзя прибегать к санкциям в отношении друга и партнера и брать в заложники экономику», – указал Вебер, передает ТАСС.
Он также подверг критике немецкое правительство за то, что оно не согласовало свои действия с европейскими партнерами в том, что касается реализации проекта. «Так это не работает. Мы сможем защитить наши интересы только, если мы будем действовать сообща с нашими соседями. Это же нужно было делать и в случае строительства газопровода», – сообщил Вебер.
Во вторник сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.
По данным СМИ, правительство Германии ожидает введения санкций против «СП – 2» уже на этой неделе и готово ответить на них «конкретными мерами». В частности, в ФРГ предлагали потребовать в ЕС введения пошлин в отношении сжиженного природного газа из США.
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