Мнение: Никита и Маргарита

Самый громкий скандал, забрызгавший всех вокруг на этой неделе, случился по вине хоккеиста Никиты Зайцева и его жены Маргариты Готовцевой.
Российский спортсмен, получающий гражданство Канады и играющий в НХЛ, наконец понял, что не с той он писькой живёт! Писька в ответ сделала мордочку шайбой и вдруг осознала, что она — мать, и детей ему не отдаст. Плати, дорогой, алименты, достойные хоккеиста!
Фото: Соцсети
Отмороженный на катке на всю голову хоккеист выследил писечку на прогулке с детьми и при помощи пары подручных похитил девочек. Утащил их к себе и потребовал с бывшей жены алименты.
Как это называется в хоккее? Силовой приём или нарушение?
Чёрные дырки российского шоубиза сразу же разделились на два враждующих лагеря.
Образцовая мать Ксения Бородавка, таскающая в дом к дочери мужиков, ответственно встала на сторону Риты. Не проститука Лера Кудрявцева (хотя её и обвиняют в сплошной аморалке) вышла сама недавно замуж за хоккеиста, наверное поэтому заняла оборону на стороне спортсмена.
Спор попыталась разрешить горе-адвокат Катя Гордон, вывалившая видео с камер наблюдения дома, где проживала Ритка с детьми.
Видео действительно очень сомнительное. То ли порнография, то ли БДСМ. Женщина, похожая на Маргариту Готовцеву орёт на дочь, протрахавшись всю ночь с каким-то парнем, притащившим в дом пакет с беленьким порошком.
По понятным причинам видео тут я опубликовать не могу, но оно есть в моём Телеграм-канале.
Что интересно, это не просто дом Никиты — писька притащила половую связь в дом родителей хоккеиста.
Сама Ритка оправдывается тем, что муженёк просто её достал. Тиран, мол, и деспот — зашугал настолько, что она боялась сказать ему о смерти своего отца, чтобы не получить клюшкой по письке.
К большому разочарованию видео как сам Никита кого-нибудь жарит у Ритки нет. А то бы посмотрели, сравнили и поняли, кто виноват в распаде дружной семейки.
Вот честно скажу — редчайший случай, когда я не знаю, кто мне более омерзителен.
То ли жена хоккеиста, разложившаяся морально, то ли сам спортсмен, похищающий детей, чтобы не платить алименты, а теперь вываливший в сеть потрахушки милфы, оправдывая тем самым своё преступление.
А на чьей стороне вы?
Источник: Лена Миро
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