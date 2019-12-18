В Москве побит температурный рекорд 1956 года

18.12.2019, 15:05, Новости дня

В среду, 18 декабря, в Москве температура воздуха побила рекорд 1956 года. Тогда было зафиксировано 2,8 градусов тепла, а сегодня – 2,9 градуса, рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В принципе, можно назвать рекордом, но это рекорд метеостанции ВДНХ, которая существует с 1948 года. Сегодня у нас 18 декабря, прежде максимальная температура на станции ВДНХ больше отмечалась в 1956 году, она составляла 2,8 градуса. На 12:00 было 2,9 градуса», – сообщила она ТАСС.

Абсолютный рекорд был зафиксирован в столице 133 года назад.

«Метеорологи соединили данные по нескольким станциям, то есть не только ВДНХ, а взяли более ранние наблюдения (других метеостанций в районе Тушино, – прим. ВЗГЛЯД) <…> и Московского госуниверситета. Получился более длинный ряд наблюдений, и рекордом Москвы считается 5,3 (градуса, – прим. ВЗГЛЯД) и 1886 год», – добавила главный специалист Гидрометцентра.  

При этом, по прогнозам синоптиков, максимальные значения температуры в среду прогнозируются поздно вечером.

Температурный рекорд по теплу в Москве может быть побит уже в четверг 19 декабря. Прогнозируется 3-8 градусов тепла. 



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