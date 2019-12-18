Принят базовый закон для российских виноделов

Депутаты Госдумы приняли закон о правовых и организационных основах производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России. Этот закон станет базовым для отрасли.

Документ повысит качество продукции и конкурентоспособность напитков, которые произведены из российского винограда. В частности, вводится ряд терминов. Само вино определяется в законе в качестве пищевой алкогольной сельскохозяйственной винодельческой продукции с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленной исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла. Также вводится понятие «вино России» — это вино, в том числе игристые и крепленые напитки, которые на 100% произведены из винограда, выращенного в России, передает РИА «Новости».

До этого определение вина давалось только в законе о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Вином в том законе называли продукцию крепостью 8,5-16,5%. Для вин с защищенным географическим указанием или защищенным наименованием места происхождения диапазон допускался от 4,5%. Столовое вино ограничивалось 15% содержания этилового спирта.

Закон запрещает использование для выпуска вина импортированных в Россию винограда, вина и виноградного сусла.

Также определяется, какую продукцию признавать фальсифицированной и недоброкачественной. Появится ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице – производителей и продавцов обяжут доводить до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда. На этикетке алкоголя крепостью не более 22% с содержанием вина должно быть указано, что напитки вином не являются. Продажу таких напитков обяжут отделить от вина. В то же время произведенное из российского винограда вино будут продавать на полках с надписью «Вино России».

В июле сообщалось, что этикетки произведенной из виноматериалов алкогольной продукции промаркируют специальными знаками, которые помогут определить ее от сделанных из винограда спиртных напитков.

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