Принят базовый закон для российских виноделов

Депутаты Госдумы приняли закон о правовых и организационных основах производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России. Этот закон станет базовым для отрасли.
Документ повысит качество продукции и конкурентоспособность напитков, которые произведены из российского винограда. В частности, вводится ряд терминов. Само вино определяется в законе в качестве пищевой алкогольной сельскохозяйственной винодельческой продукции с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленной исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла. Также вводится понятие «вино России» — это вино, в том числе игристые и крепленые напитки, которые на 100% произведены из винограда, выращенного в России, передает РИА «Новости».
До этого определение вина давалось только в законе о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Вином в том законе называли продукцию крепостью 8,5-16,5%. Для вин с защищенным географическим указанием или защищенным наименованием места происхождения диапазон допускался от 4,5%. Столовое вино ограничивалось 15% содержания этилового спирта.
Закон запрещает использование для выпуска вина импортированных в Россию винограда, вина и виноградного сусла.
Также определяется, какую продукцию признавать фальсифицированной и недоброкачественной. Появится ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице – производителей и продавцов обяжут доводить до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда. На этикетке алкоголя крепостью не более 22% с содержанием вина должно быть указано, что напитки вином не являются. Продажу таких напитков обяжут отделить от вина. В то же время произведенное из российского винограда вино будут продавать на полках с надписью «Вино России».
В июле сообщалось, что этикетки произведенной из виноматериалов алкогольной продукции промаркируют специальными знаками, которые помогут определить ее от сделанных из винограда спиртных напитков.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Знаменитая шаманка Христафарида сделала расклад на судьбу скандально известного телеведущего и нашла причину, по которой Дмитрий до сих пор не может найти общий язык с семьей Жанны Фриске. По словам ясновидящей, все проблемы Шепелева происходят из-за отсутствия поддержки рода. Шаманка уверена, что именно из-за этого взрослые люди никак не могут договориться и продолжают делить сына […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Пускай половину отдадут»: Лукашенко сделал хамское заявление о России за спиной у Путина / 17 ноября
- Мнение: VR-покупка жилья, дорогая советская коммуналка и отношение детей к квартирам / 4 декабря
- Яна Поплавская не хотела выходить замуж за Сергея Гинзбурга / 16 ноября
- Мнение: Дмитрий Лукин: Каким был легендарный офицер с силой удара, превосходящей английских боксёров / 21 ноября
- «Никакой ностальгии не испытываю»: Решетова рассказала о жутком токсикозе / 2 ноября
- Обновление iOS 13.2.2 быстро разряжает аккумулятор iPhone / 14 ноября
- Выступление Евгении Медведевой разложили по полочкам / 18 ноября
- Мнение: Стихи Быкова. Бессмертия нет нигде / 23 ноября