В Сети опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

На Нижегородщине прошли испытания новейшей боевой машины «Деривация». Видео тестов уже обнародовано в ряде источников в Сети.

БМ 2С38, или «Деривация» оборудована 57-милиметровой высокобаллистичной пушкой, стреляющей с повышенной точностью. Орудие оснащено автоматизированной, регулируемой в дистанционном режиме системой для эффективного управления огнем. Транспортное средство особого назначения с гусеничным бронированным шасси входит в состав комплекса зенитно-артиллерийских орудий ЗАК-57, над его созданием трудились специалисты ЦНИИ «Буревестник». Прошедшие испытания должны были показать стойкость боевого транспортного средства к воздействию холода. При этом «Деривация» весит около 23 тонн и может не только держаться на плаву, но и стрелять с такой позиции.

Модуль БМ 2С38 функционирует без экипажа на борту, для его удаленного управления необходим экипаж из трех человек. В боекомплекте есть как многофункциональные снаряды с дистанционными взрывателями и управляемыми артиллерийскими снарядами, так и штатная автоматическая зенитная пушка. Машина поражает в ближней зоне типовые воздушные цели любого вида, в том числе ряд ударных систем и управляемых, а также крылатых ракет. Она универсальна и способна уничтожать как воздушные, так и легкобронированные объекты на земле и на воде, а также живую силу противника. Причем в последнем случае «Деривации» под силу цели, укрытые в любых сооружениях.

Благодаря высоким показателям дальности стрельбы, ее снаряды уничтожают цели и в воздухе. Новая БМ работает при любых погодных условиях, в любое время суток, в самых разнообразных геофизических обстановках, в том числе при наличии помех или противодействия как радиоэлектронного, так и оптического типа. Также на ее борту реализован ряд пассивных защищенных средств для обнаружения целей, и для их сопровождения. Как заявляют военные эксперты, новинка станет основой для открытия новых тактических возможностей для подразделений ПВО РФ.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Знаменитая шаманка Христафарида сделала расклад на судьбу скандально известного телеведущего и нашла причину, по которой Дмитрий до сих пор не может найти общий язык с семьей Жанны Фриске. По словам ясновидящей, все проблемы Шепелева происходят из-за отсутствия поддержки рода. Шаманка уверена, что именно из-за этого взрослые люди никак не могут договориться и продолжают делить сына […]