Пенсионный фонд России: Россиянки будут жить на пенсии своих умерших мужей

18.12.2019, 15:04, Разное

Россиян ожидает изменения в начислении пенсий лицам с дефицитом пенсионных отчислений. Согласно заявлениям Пенсионного фонда, россиянки будут жить на пенсии умерших мужей.
Недостаток внесенных в ПФР средств намерены покрыть за счет пенсий умерших супругов. Таким образом, «недоиспользованные» отчисления в фонд от мужчин будут перекрывать дефицит таких взносов у женщин.

На данный момент нехватку отчислений в ПФ отмечают в 73 регионах страны из 85. Причиной тому стал более ранний выход женщин на пенсию, а также их большая продолжительность жизни.

По предварительным подсчетам, пенсия умершего мужа добавит к выплатам потерявшей кормильца пенсионерки примерно 3,8 миллиона рублей за 22,6 лет, что на 175 тысяч рублей выше размера их личных отчислений в ПФР. Стоит отметить, что в Ингушетии доплата к пенсии привела к получению в два раза больших выплат, чем пенсии на основе личных отчислений.



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