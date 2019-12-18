Ожирение и уменьшение мышечной массы у людей в среднем возрасте связано с ухудшением подвижного интеллекта в будущем

18.12.2019, 15:01, Разное

Подвижным интеллектом называют способность мыслить логически, анализировать и решать задачи, выходящие за пределы предыдущего опыта. Известно, что эта функция ухудшается с возрастом

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В новом исследовании, проведенном сотрудниками университета Айовы, было показано, что склонность к возрастному ослаблению подвижного интеллекта во многом зависит от соотношения жировой и мышечной массы в теле человека. Ученые изучали соответствующие измерения у более чем 4000 людей в возрасте 40-50 лет, а затем наблюдали за ними в течение последующих шести лет. Выяснилось, что у участников с абдоминальным ожирением и пониженной мышечной массой сильнее, чем у других, ухудшалась способность мыслить логически по мере старения. Чтобы предотвратить подобное развитие событий и сохранить остроту ума в пожилом возрасте, специалисты советуют людям регулярно выполнять силовые физические упражнения. Особенно это важно для женщин, так как они изначально имеют меньшую мышечную массу, чем мужчины.



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