Контроль за производством медицинского спирта ужесточили в России

Госдума приняла закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.
Согласно новому закону, организациям оптовой торговли лекарственными средствами запрещено реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Запрещается также производить медицинский спирт с использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта. Медицинский спирт разрешается производить только путем разбавления этилового спирта, информирует ТАСС.
Передавать и принимать этиловый спирт для производства медицинского можно будет лишь при помощи коммуникаций, оборудованных специальными счетчиками. Производство этилового спирта исключительно для медицинских целей станет лицензируемым видом деятельности.
Закон вступит в силу через год после его официального опубликования, за исключением ряда отдельных норм, для которых установлены другие сроки.
По словам авторов проекта, принятие нового закона обусловлено необходимостью усиления контроля над оборотом и использованием этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.
Ранее Минпромторг представил законопроект, где установлен запрет на использование пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарств и спиртосодержащих медицинских изделий.
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