После самоубийства срочника в Иркутской области возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства солдата срочной службы Западного военного округа (ЗВО) на станции Иркутск-Сортировочный, сообщил военный прокурор Центрального военного округа генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Ведется расследование», – отметил Антюфеев, передает ТАСС.

12 декабря пресс-служба ЗВО сообщила, что военнослужащий округа, стоявший в карауле по охране и сопровождению воинских грузов, получил смертельное ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

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