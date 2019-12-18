Россия продолжает активно развертывать новейшие вооружения для поддержки сепаратистов на Донбассе. Об этом сообщает международная расследовательская группа InformNapalm со ссылкой на данные ОБСЕ.

Как выяснили расследовали, в конце ноября и начале декабря наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе обнаружили и сообщили о присутствии российских станций создания радиопомех Р-330 «Житель», модификаций Р-934 и РБ-636. Соответствующие текстовые отчеты были опубликованы в публичной части отчетов ОБСЕ по СММ за 28 ноября и 7 декабря, однако в отчетах отсутствовали визуальные доказательства присутствия в регионе российских сил, поэтому эта информация осталась незамеченной.

Аналитикам группы удалось получить фотографии техники, эти снимки сравнили с указанными типами российского оборудования и подтвердили, что весьма вероятно, что станции Р-330, Р-934 и РБ-636 действительно находились в регионе. Расследователи подчеркивают, что российские военные пытались спрятать технику под маскировочными сетками, но характерные элементы станций все же остались заметны. Для визуального сравнения полученные изображения сравнили с другими фотографиями этих систем.

В 2016 году InformNapalm уже обнаружал российскую мобильную систему радиотехнического контроля и защиты информации РБ-636 на пересечении улиц 50-летия СССР и Курчатова в Луганске. Также в 2016 году благодаря анализу записей радиоперехвата аналитики группы смогли обнаружить автоматическую станцию ​​подавления помех Р-934, которая работает совместно с системой Р-330.

Различные современные российские системы, которые находятся на вооружении России, были неоднократно замечены на территории Украины. По состоянию на конец 2019 года аналитики исследовали и опубликовали факты развертывания 12 типов вооружений.

Помимо средств радиоэлектронной войны РФ использует на Донбассе и другое вооружение, отмечает InformNapalm. По состоянию на конец 2019 года интерактивная база данных группы содержит факты о применения 50 видов российского тяжелого вооружения и сложных военных систем, которые не могли оказаться в регионе случайно. За более чем 5 лет зафиксирована ротация более 2600 российских военнослужащих и специалистов из 99 воинских частей и правоохранительных органов.

Подробнее о присутствии российских сил на Донбассе читайте в материале «Весь город горит на х*й!» Какие российские генералы и полковники обстреливали мирных жителей Мариуполя.

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