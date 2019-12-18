Молодой парень упал на катке на Красной площади и умер

20-летний москвич умер в больнице после того, как упал на катке на Красной площади. Врачи неделю боролись за его жизнь в течение недели боролись за жизнь россиянина.

По данным телеканала «360», у парня диагностировали тяжелые травмы головы, субдуральное кровоизлияние. Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. По факту случившегося проводится проверка, пишет НСН.

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