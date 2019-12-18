Молодой парень упал на катке на Красной площади и умер

20-летний москвич умер в больнице после того, как упал на катке на Красной площади. Врачи неделю боролись за его жизнь в течение недели боролись за жизнь россиянина.
По данным телеканала «360», у парня диагностировали тяжелые травмы головы, субдуральное кровоизлияние. Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. По факту случившегося проводится проверка, пишет НСН.
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Последнее: Увеличение в среднем возрасте физической активности в течение всего лишь шести лет значительно снижает риск сердечной недостаточности. И наоборот — шесть лет отсутствия физической активности, соответственно, этот риск повышает. В отличие от сердечного приступа, при котором умирает часть сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней, сердечная недостаточность характеризуется долговременной, хронической неспособностью сердца прокачать достаточное […]
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