По случаю 30-летия «Симпсонов» в соцсети проекта разместили эпизод первой серии первого сезона

На странице сериала «Симпсоны» в instagram разместили эпизод первой серии первого сезона, события которой происходят в канун Рождества.

По сюжету Гомер, желая заработать перед праздником деньги для своей семьи, делает ставку на собачьи бега, но проигрывает. Семейство Симсонов устравает дома праздник, собравшись за пианино.

«Это было в этот же день, 30 лет назад… Гомер Симпсон научил группу играть. Спасибо всем вам за то, что сделали это возможным», – написали в посте.

«Симпсоны» – американский мультсериал в жанре ситкома. Главные герои – семья Симпсонов и другие жители городка Спрингфилд.

Первая серия вышла 17 декабря 1989 года.»Симпсоны» – самый длинный мультсериал в истории телевидения.

