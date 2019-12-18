По случаю 30-летия «Симпсонов» в соцсети проекта разместили эпизод первой серии первого сезона

На странице сериала «Симпсоны» в instagram разместили эпизод первой серии первого сезона, события которой происходят в канун Рождества.
По сюжету Гомер, желая заработать перед праздником деньги для своей семьи, делает ставку на собачьи бега, но проигрывает. Семейство Симсонов устравает дома праздник, собравшись за пианино.
«Это было в этот же день, 30 лет назад… Гомер Симпсон научил группу играть. Спасибо всем вам за то, что сделали это возможным», – написали в посте.
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It was 30 years ago today…Homer Simpson taught the band to play. Thank you to all of you for making this possible. #TheSimpsons
«Симпсоны» – американский мультсериал в жанре ситкома. Главные герои – семья Симпсонов и другие жители городка Спрингфилд.
Первая серия вышла 17 декабря 1989 года.»Симпсоны» – самый длинный мультсериал в истории телевидения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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