По случаю 30-летия «Симпсонов» в соцсети проекта разместили эпизод первой серии первого сезона

18.12.2019, 14:54, Новости дня

На странице сериала «Симпсоны» в instagram разместили эпизод первой серии первого сезона, события которой происходят в канун Рождества.

По сюжету Гомер, желая заработать перед праздником деньги для своей семьи, делает ставку на собачьи бега, но проигрывает. Семейство Симсонов устравает дома праздник, собравшись за пианино.

«Это было в этот же день, 30 лет назад… Гомер Симпсон научил группу играть. Спасибо всем вам за то, что сделали это возможным», – написали в посте.

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It was 30 years ago today…Homer Simpson taught the band to play. Thank you to all of you for making this possible. #TheSimpsons

Публикация от The Simpsons (@thesimpsons) 17 Дек 2019 в 10:30 PST

«Симпсоны» – американский мультсериал в жанре ситкома. Главные герои – семья Симпсонов и другие жители городка Спрингфилд.

Первая серия вышла 17 декабря 1989 года.»Симпсоны» – самый длинный мультсериал в истории телевидения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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