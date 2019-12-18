Кабмин Украины намерен ввести электронные студенческие и ученические билеты

В 2020/2021 учебном году Кабмин в тестовом режиме введет электронные студенческие и ученические билеты в Украине. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 декабря, сообщила его пресс-служба.

Воспользоваться билетом можно будет через мобильное приложение «Дія», которое работает с 16 декабря в бета-версии.

В правительстве подчеркнули, что электронные студенческие и ученические билеты будут гарантировать владельцам права и льготы, на которые имеют право студенты и ученики.

«Такие е-документы будут подтверждением статуса студента или ученика, а также будут сохранять соответствующие права на льготы. Бумажные документы продолжают действовать», – сказал премьер Алексей Гончарук.

Бренд «Дія» вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал 27 сентября. Он заявил, что «в течение трех – пяти лет 100% предоставляемых гражданам и бизнесу государством услуг перейдут в онлайн-формат».

С 16 декабря началось тестирование приложения, его участники смогут воспользоваться электронными водительскими правами и техпаспортом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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