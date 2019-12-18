Ким Кардашьян рассказала, что ей приходится «фотошопить» снимки из-за капризов дочери

На днях Ким Кардашьян выпустила рождественскую открытку, для которой снялась в компании мужа Канье Уэста и детей. Количество наследников пары увеличивается практически с каждым годом, а вместе с тем Ким становится все сложнее собирать их вместе и делать удачные кадры. Вот и на этот раз ее планы на семейную фотосессию едва не сорвались из-за капризов одной из дочерей. Подробности истории Ким поведала на шоу Эллен Дедженерес.

Собрать четверых детей — настоящий кошмар. А ведь надо сделать, чтобы они все вместе удачно позировали и улыбались — вот это практически невозможно. Когда мы готовились к съемке, Норт сказала, что не хочет в ней участвовать. Просто такой день, ей не нравилась ее прическа. Я сказала, что тогда ее не будет на праздничном снимке и она согласилась. Мы сфотографировались, а на следующий день она проснулась и говорит: «Я хочу сниматься». К нашему счастью, фотограф не успел уехать из города, и мы вновь ее позвали. На мне не было мейк-апа, я выглядела иначе, но мы сели и снялись с ней вдвоем. А потом прифотошопили ее тело к нам,

— рассказала забавную историю создания кадра Ким.

Рождественская открытка Кардашьян-Уэст, для которой им пришлось «прифотошопить» Норт с другого снимка Ким Кардашьян с дочерью Норт Норт и Чикаго Уэст

Публиковать в канун Рождества подобные открытки Кардашьян-Дженнер начали еще в 90-х. На первых фотокарточках семья традиционно представала в полном составе: в центре кадра — счастливые родители Крис и Брюс Дженнер, вокруг — их дети, которых насчитывается — ни много ни мало — десять, двое общих и по четыре от прошлых браков. С тех пор семья не только численно подросла, но и видоизменилась (Брюс сменил пол), поэтому и формат открытки изменился. Однако в этом году традиционный кадр с сестрами Ким заменила на семейный — с мужем и детьми. По сообщению инсайдеров, Ким решила сделать собственную открытку после того, как не смогла договориться с остальными членами семьи о времени и дате съемки.

В этой истории задействовано очень много людей, у каждого — свой график. И это всегда вызывало споры. Договориться со всеми стало слишком большим стрессом,

— приводит слова источнка Daily Mail.

Так выглядели традиционные рождественские открытки семьи Кардашьян-Дженнер ранее

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