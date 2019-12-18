Король и королева Бутана станут родителями во второй раз

Вчера в Бутане прошли масштабные празднования по случаю Национального дня страны. И конечно, в них принял участие король Джигме Кхесар Вангчук. Он обратился к подданным с долгой речью, в которой затронул как вопросы об экономических и других успехах Бутана, так и поделился личными новостями. Его супруга, королева Джецун, ожидает второго ребенка. Малыш должен появиться на свет весной будущего года, он займет второе место в очереди престолонаследия. Но если у пары родится девочка, она может уступить это место в том случае, если у нее в будущем появится младший брат.
До свадьбы с Джецун король Бутана считался самым завидным женихом Азии. Правление страной он принял в возрасте 28 лет и мгновенно завоевал любовь подданных. Джецун же — девушка из обычной семьи, считается одной из самых красивых во всем королевстве. Она получила образование сначала в Индии, а затем в Лондоне по специальности международные отношения. У пары подрастает 3-летний сын.
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